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В Татарстане за сутки потушили восемь пожаров, включая возгорания в жилом секторе

10:28, 28.06.2025

Пожарные 11 раз выезжали по ложным вызовам

В Татарстане за сутки потушили восемь пожаров, включая возгорания в жилом секторе
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 27 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили четыре выезда по ложным вызовам и 11 раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Пять раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В России за сутки было потушено 34 лесных пожара в 12 регионах.


Дарья Сайфиева

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