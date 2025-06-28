В Татарстане за сутки потушили восемь пожаров, включая возгорания в жилом секторе

Пожарные 11 раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 27 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану



Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили четыре выезда по ложным вызовам и 11 раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Пять раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В России за сутки было потушено 34 лесных пожара в 12 регионах.







Дарья Сайфиева