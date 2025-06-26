Глава IBA Кремлев призвал лишить Хелиф олимпийского золота

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выступил с резким призывом к алжирской спортсменке Иман Хелиф вернуть свою золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже, пишет РИА «Новости».

Это заявление последовало на фоне продолжающихся споров о допуске Хелиф и тайваньской боксерши Линь Юйтин к женскому турниру, несмотря на проваленные ими на чемпионате мира 2023 года гендерные тесты из-за повышенного уровня тестостерона.

Иман Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, а Линь Юйтин — в категории до 57 кг. Ранее, в феврале, IBA уже заявляла о намерении подать жалобу генеральному прокурору Швейцарии по поводу допуска этих спортсменок к Играм и выразила готовность оказать поддержку другим боксерам в подаче исков против Международного олимпийского комитета (МОК). В ответ на обвинения Иман Хелиф заявила о своем намерении подать в суд на IBA за «необоснованные, ложные и оскорбительные обвинения».

В интервью изданию Daily Mail Умар Кремлев резко раскритиковал действия МОК, заявив:

— Вокруг МОК много коррупции и нарушений спортивных принципов. МОК не борется за справедливость в спорте, а раздает медали, исходя из своих политических интересов. Иман Хелиф следует заставить вернуть олимпийскую медаль Парижа, — сказал он.

Рената Валеева