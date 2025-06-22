Исследование: 93% ИТ-компаний Татарстана сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей

Фото: Динар Фатыхов

На одну вакансию в ИТ-сфере в Татарстане приходится 14,1 активного резюме. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

— Рынок труда — один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей, — рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно опросу, 93% работодателей в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков.

Напомним, соискатели все чаще вводят недостоверные данные в свои резюме. 58% работодателей сталкивались с искажениями в указании профессиональных навыков, 44% — в описании обязанностей на предыдущих работах, а 39% отметили недостоверный опыт.

Елизавета Пуншева