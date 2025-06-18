Госдума может обязать устанавливать RuStore на все смартфоны в России

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по промышленности и торговле одобрил поправки к законопроекту об улучшении условий распространения российских программ для пользователей гаджетов. Они предусматривают обязательную предустановку магазина приложений RuStore на все смартфоны, продаваемые в России. Об этом пишет «Интерфакс».



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что разработан единый магазин приложений RuStore, обязательный к предварительной установке на технически сложные товары, и сейчас он «доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android».

Авторы законопроекта, депутаты от всех пяти думских фракций и группа сенаторов, указывают, что «отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Законопроект предусматривает, что при продаже в РФ смартфонов должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также осуществлять платежи при установке и использовании программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Кроме того, законопроект запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и RuStore.



Рената Валеева