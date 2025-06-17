Татарстан уступил Ульяновской области в производстве пива и пивных напитков

Фото: Максим Платонов

С января по май 2025 года в Татарстане произвели 20,75 млн декалитров* пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, следует из статистики, опубликованной Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками. На республику пришлось 18% производства всего Приволжского федерального округа.

Тем не менее Татарстан по объемам производства в ПФО оказался на втором месте, уступив Ульяновской области. В регионе за первые пять месяцев 2025 года произвели 29,9 млн декалитров пива и других алкогольных напитков. С начала года Ульяновская область наращивала производство с просадкой в феврале (с 5,76 млн в январе до 5,1 млн в феврале).

Татарстан, как следует из представленной статистики, по уровню производства оказался менее стабильным. В январе республика произвела 3,9 млн декалитров продукции. В феврале производство снизилось до 2,74 млн, затем к апрелю выросло до 5,13 млн. В мае показатель снова снизился до 4,86 млн декалитров. Для сравнения, в этом же месяце Ульяновская область произвела 7,25 млн декалитров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На третьем месте по объему производства в Поволжье оказалась Самарская область. За первые пять месяцев текущего года там произвели 19,5 млн декалитров. В отличие от первых двух регионов в Самаре на протяжении всего периода наблюдался стабильный рост без февральской просадки.

Замыкают первую пятерку Башкортостан (15,86 млн декалитров) и Нижегородская область (12,42 млн). В числе аутсайдеров по объему производства в ПФО расположились Саратовская область (527 тыс.), Марий Эл (347 тыс.) и Пермский край (123 тыс.).

Артем Гафаров