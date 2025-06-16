В Нижнекамске мошенники обманом похитили 7 млн рублей у трех жителей города

В Нижнекамске раскрыта крупная схема мошенничества, жертвами которой стали три человека: преподаватель, токарь и временно не работающий молодой человек. Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей, сообщили в МВД по Татарстану.

Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег злоумышленники обманом завладели средствами людей. В результате преступных действий пострадали:

38-летний преподаватель колледжа, лишившийся 300 тыс. рублей личных сбережений;

27-летний безработный, переведший мошенникам 90 тыс. рублей собственных средств и дополнительно оформивший кредит на 1,9 млн рублей;

37-летний токарь, переведший мошенникам 5 млн рублей, которые ему были переданы на хранение. Мужчина находился под влиянием мошенников на протяжении недели.

По данным Управления МВД России по Нижнекамскому району, по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Злоумышленники изобрели новый способ получения данных для создания дипфейков: они звонят россиянам под видом сотрудников исследовательских и социологических организаций, чтобы записать голоса граждан.

Рената Валеева