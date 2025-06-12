На модернизацию Ту-214 выделят 400 млн рублей из неиспользованных средств
Госдума приняла закон о поправках к федеральному бюджету на 2025 год, согласно которому на модернизацию самолета Ту-214 выделят до 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на обновление узлов связи данного самолета, который производится в Казани.
Дополнительно 2,2 млрд рублей будут направлены на модернизацию аэродинамики и снижение веса лайнера МС-21-310. Финансирование будет осуществляться за счет неиспользованных средств, которые ранее были выделены для создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета.
Как указано в законе, эти средства поступят от взносов в уставный капитал Объединенной авиастроительной компании (ОАК). Ранее Казанский авиационный завод уже заключил контракты на производство 23 самолетов Ту-214, что подчеркивает важность этих инвестиций для дальнейшего развития авиастроения в России.
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