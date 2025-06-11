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Местами в Татарстане завтра ожидаются грозы и град

12:36, 11.06.2025
Местами в Татарстане завтра ожидаются грозы и град
Фото: Динар Фатыхов

Республиканская служба гражданской защиты (РСЧС) Татарстана предупреждает о приближении неблагоприятных погодных условий.

Вечером 11 июня, а также ночью и днем 12 июня на территории республики ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Местами возможен град.

По прогнозам Гидрометцентра, в следующие дни, 13 и 14 июня, ожидаются теплые и неустойчивые воздушные массы, с возможными кратковременными дождями и температурой около +27.

Рената Валеева

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