Местами в Татарстане завтра ожидаются грозы и град

Фото: Динар Фатыхов

Республиканская служба гражданской защиты (РСЧС) Татарстана предупреждает о приближении неблагоприятных погодных условий.

Вечером 11 июня, а также ночью и днем 12 июня на территории республики ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Местами возможен град.

По прогнозам Гидрометцентра, в следующие дни, 13 и 14 июня, ожидаются теплые и неустойчивые воздушные массы, с возможными кратковременными дождями и температурой около +27.

Рената Валеева