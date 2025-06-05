Застройщики сокращают площадь кухонь в новых ЖК

Российские застройщики меняют подход к планировке квартир в новых жилых комплексах. В проектах появляются мини-кухни, сообщил председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Михаил Аничкин телеканалу «360».

«Я вот только сегодня разговаривал с одной уважаемой строительной компанией, которая мне сказала, что сейчас рассматривают новые комплексы, которые будут строить с ограничениями по площади кухни, потому что молодые семьи сейчас ничего не готовят», — рассказал Аничкин.

По его мнению, современные женщины стали меньше готовить и предпочитают заказывать еду. Функционал кухни теперь в основном ограничивается разогреванием еды. Просторные кухни, по наблюдениям девелоперов, изжили себя.

Аничкин считает, что такая тенденция не сулит ничего хорошего. Приготовление еды он приравнивает к основам семейной жизни. «Если мы говорим о традиционных ценностях семьи, то приготовление пищи — это очень важный процесс вообще в создании семейного климата. (…) Люди в процессе ужина или обеда обмениваются мнениями, подводят итоги дня», — прокомментировал он.

