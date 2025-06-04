МВД России сообщило о задержании участников инцидента с блогером Щепихиным на Ярославском вокзале

Фото: Ринат Назметдинов

Вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве группа мужчин силой поместила блогера Арега Щепихина в автомобиль Mercedes.

Позже министр Чеченской Республики Ахмед Дудаев опроверг информацию о похищении, заявив, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов как фигурант уголовного дела по статьям, включая экстремизм и оскорбление религиозных чувств.

Об этом следком сообщает в своем телеграм-канале.

МВД РФ сообщило, что шесть участников инцидента были задержаны и доставлены для разбирательства.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Предпосылкой к произошедшему стали видеоролики Щепихина с оскорбительными высказываниями в адрес мусульман и представителей народов Северного Кавказа.

Матвей Гавриков