Грушинский фестиваль пройдет на Мастрюках в июле 2025 года
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о проведении Грушинского фестиваля авторской песни на Мастрюках с 4 по 6 июля 2025 года.
По сообщению главы региона, право на организацию мероприятия в текущем году получил Самарский Союз молодежи.
«Сегодня определили организатора нашего легендарного фестиваля авторской песни. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 году получил Самарский Союз молодежи», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что союз на протяжении многих лет входил в оргкомитет мероприятия.
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