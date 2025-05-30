Первый зампред правительства Денис Мантуров посетил Татарстан с рабочей поездкой
Первый вице-премьер России Денис Мантуров совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым провели рабочую поездку по ключевым промышленным объектам республики.
В рамках визита они осмотрели производственные мощности ПАО «КАМАЗ», где представили новейшие разработки:
- автомобили поколения К5;
- карьерные самосвалы семейства «Атлант»;
- водоробус КАМАЗ-6290;
- электрический мусоровоз КАМАЗ-53199 («Чистогор»).
Особое внимание уделялось технологиям водородной энергетики. — Это направление развивается достаточно активно, охватывая не только автомобилестроение, но и судостроение, — подчеркнул Мантуров.
Также состоялось открытие промышленного технопарка «Олимп», созданного при поддержке федерального правительства. По словам Минниханова, это результат системной работы по развитию высокотехнологичной инфраструктуры, реализованный в рекордные сроки благодаря инициативе КАМАЗа.
Раис отметил важность технопарка как образовательной площадки для подготовки инженерных кадров и места создания прорывных технологий, обеспечивающих технологическую независимость страны.
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