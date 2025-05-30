Первый зампред правительства Денис Мантуров посетил Татарстан с рабочей поездкой

Фото: Динар Фатыхов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым провели рабочую поездку по ключевым промышленным объектам республики.

В рамках визита они осмотрели производственные мощности ПАО «КАМАЗ», где представили новейшие разработки:

автомобили поколения К5;

карьерные самосвалы семейства «Атлант»;

водоробус КАМАЗ-6290;

электрический мусоровоз КАМАЗ-53199 («Чистогор») .

Особое внимание уделялось технологиям водородной энергетики. — Это направление развивается достаточно активно, охватывая не только автомобилестроение, но и судостроение, — подчеркнул Мантуров.

Также состоялось открытие промышленного технопарка «Олимп», созданного при поддержке федерального правительства. По словам Минниханова, это результат системной работы по развитию высокотехнологичной инфраструктуры, реализованный в рекордные сроки благодаря инициативе КАМАЗа.

Раис отметил важность технопарка как образовательной площадки для подготовки инженерных кадров и места создания прорывных технологий, обеспечивающих технологическую независимость страны.

Матвей Гавриков