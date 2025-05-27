Присяжные суда РТ по делу «Перваков» признали Фердината Юсупова виновным в убийстве директора «Русского радио»

Фото: Михаил Захаров

В Верховном суде Татарстана началось оглашение вердикта коллегии присяжных по делу ОПГ «Перваки». Старшина коллегии успел озвучить три убийства 90-х, все они признаны доказанными, передает с заседания журналист «Реального времени».

Так, главный фигурант дела Фердинат Юсупов (он же Федя) признан виновным в даче указаний на расправу с лидером группировки «Калуга» Вячеславом Татаровым в 1998 году. Причем, по мнению присяжных, снисхождения он не заслуживает. Также народные судьи посчитали доказанной вину обвиняемого Владислава Мухина в расстреле Татарова и вину ныне покойного Александра Ерусалимского. Посмертно виновным по данному эпизоду признан и Валентин Лукоянов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Согласно вердикту, Юсупов, Андреев и Лукоянов виновны и в убийстве в августе 1999-го Тимура Атнагулова — учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA». Непосредственным исполнителем силовики и присяжные считают Ерусалимского.

Сегодня же присяжные посчитали доказанной вину Лукоянова по эпизоду убийства участника «Бригады Бибика» Константина Николаева (он же Чекист) и ранения его брата в 1997 году.

Оглашение вердикта продолжается.