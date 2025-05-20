Открытие «Кожаного мяча» в Казани перенесли на 22 мая из-за погоды

. Фото: Динар Фатыхов

Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» в Казани перенесены на 22 мая в 15.00 из-за неблагоприятных погодных условий. Место проведения останется прежним. Об этом сообщили в мэрии города.

Ожидается, что в этом году в соревнованиях примут участие более 4 тыс. юных спортсменов. Церемония открытия пройдет 20 мая на стадионе «Мирас». Об этом сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов на «деловом понедельнике» в Исполкоме города.

Руководитель Исполкома Казани Рустам Гафаров подчеркнул важность таких соревнований для начинающих спортсменов. По его словам, «Кожаный мяч» служит «инкубатором для юных спортсменов», где в дворовых и школьных командах формируются будущие лидеры и таланты.



Анастасия Фартыгина