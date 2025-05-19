В России на 30 тыс. сократилось число рецидивистов

Фото: Максим Платонов

В 2024 году количество рецидивистов в России уменьшилось на 30 тыс., что составляет 14,5% по сравнению с предыдущим годом. Теперь в стране насчитывается более 177 тыс. осужденных с непогашенной судимостью. Об этом сообщили «Ведомости».

Среди рецидивистов, приговоренных к реальному лишению свободы, также наблюдается снижение:

89 552 человека в 2024 году против 106 419 в 2023 году;

условные осуждения стали реже применяться — в 2024 году их было 33 684, тогда как в прошлом году — 46 470, что соответствует сокращению почти на 30%.

Штрафы как основное наказание назначались 82 тыс. раз, что на 17% меньше по сравнению с 98 тыс. случаев в 2023 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Юристы связывают данное снижение с действием закона о пробации и возможностью осужденных заключать контракты с Минобороны. Хотя точные данные о таких контрактах отсутствуют, адвокат Алексей Лямин подчеркнул косвенные признаки, указывающие на эту тенденцию.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн уточнил, что уменьшение рецидивной преступности связано с общим снижением преступлений за последнее десятилетие и новыми возможностями освобождения осужденных, проходящих военную службу.



Анастасия Фартыгина