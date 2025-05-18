Россияне на майские праздники сократили потребление алкоголя

Фото: Мария Зверева

Продажи алкоголя в России в майские праздники 2025 года снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА «Новости» в компании «Контур.Маркет».

Наибольшее падение зафиксировано у коньяка и вина — их продажи сократились на 21% и 14% соответственно.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Спрос на водку и пиво остался на уровне 2024 года. В то же время шампанское стало исключением: его продажи выросли на 7%, став самым популярным напитком сезона.

Напомним, что Госдума приняла закон, закрепляющий практику нанесения федеральных специальных марок (ФСМ) на импортный алкоголь непосредственно на территории России. Исключение составляют лишь страны ЕАЭС. Татарстан был одним из пилотных регионов, участвовавших в эксперименте.

Матвей Гавриков