На KazanForum впервые пройдет Международная конференция AAOIFI

Форум станет площадкой для адаптации стандартов исламских финансов в России

Фото: Динар Фатыхов

Международная конференция AAOIFI «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству» впервые пройдет в России в рамках KazanForum 2025. Она приурочена к 35-летию дипломатических отношений между Россией и Бахрейном, где конференция традиционно проводилась ежегодно.

AAOIFI — платформа, объединяющая экспертов и профессионалов в области исламского банкинга. Участники обсудят инновационные продукты, инструменты и практики, а также вопросы адаптации международных стандартов исламских финансов к российскому законодательству.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается участие ключевых фигур, включая председателя AAOIFI шейха Ибрагима Бен Халифу Аль Халифу, председателя Шариатского совета AAOIFI шейха Мухаммада Таки Усмани, раиса Татарстана Рустама Минниханова, депутата Госдумы Анатолия Аксакова, президента Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова, старшего вице-президента ПАО «Сбербанк» Олега Ганеева, а также представителей ЦБ и Минфина.

— Сегодня нам нужно понять, как стандарты AAOIFI, с учетом действующего законодательства, могут найти свое применение в России, как нам приводить адаптацию, — отметила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

Напомним, что представители талибов*, попечительствующих в Афганистане, обратились к властям Татарстана с просьбой организовать выставку афганской продукции на экономическом форуме KazanForum.



Рената Валеева