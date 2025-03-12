Лавров: США возвращаются к нормальности без антихристианских идей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время США, по его мнению, возвращаются «к нормальности», отказываясь от антихристианских идей. Об этом сообщили в ТАСС.

В интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано Лавров подчеркнул: «Думаю, что происходящее сейчас в США можно описать как возвращение к нормальности».

Он уточнил, что это возвращение происходит в том понимании, которое разделяют православные христиане, к которым он себя относит.

взято с сайта МИД России

Лавров также пояснил, что «пришла к власти нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей», что, по его мнению, является положительным изменением в политической ситуации в США.

Накануне президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом в США. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля.



Анастасия Фартыгина