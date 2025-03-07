Памятник Каюму Насыри поставят в Казани в начале улицы, названной его именем

Министерство культуры Татарстана готовится объявить творческий конкурс

В 2025 году отмечается 200-летие Насыри. Фото: Предоставлено Домом-музеем Каюма Насыри в г. Казани

Памятник татарскому просветителю Каюму Насыри, который планируют открыть в год его 200-летия, вероятно, поставят в начале улицы, названной его именем, в Старо-Татарской слободе.

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме на Татарстана, 7 одним из вопросов стал следующий: «Установка памятника татарскому ученому Каюму Насыри на придомовой территории дома №7 по ул. Татарстан, г. Казани, со стороны ул. К. Насыри».

Эта территория сейчас занята газоном. Неподалеку в прошлом году был оборудован туалет. Стену седьмого дома в 2024-м также украсили барельефом на тему Казани и гигантским хаситэ.

Как сообщили в Министерстве культуры РТ, сейчас они ждут разрешения от исполкома города, чтобы объявить конкурс.

Название Каюма Насыри бывшая Захарьевская получила в 1930 году. Просветитель, автор множества учебников и календарей, работал в этих краях, в частности, на этой улице располагалась его школа.

В конце февраля в Татарстане одобрили смету на ремонт и реставрацию дома по адресу улица Парижской Коммуны, 35, где жил Каюм Насыри в последние годы, а сейчас располагается его музей. Предполагается, что на время работ экспозиция разместится в Национальном музее РТ.

Также в конце февраля на встрече с татарской интеллигенций мэр Казани Ильсур Метшин пообещал дать поручение Институту развития Казани заняться вопросом установки памятника писателю Амирхану Еники в одноименном сквере.

Радиф Кашапов