Депутат Госдумы призвал ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

Это должно снизить аварийность и риск трагических исходов

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам в возрасте до 21 года, а также установить в каршеринговых автомобилях алкозамки и ограничение скорости до 120 км/ч. Копия обращения депутата Госдумы Ярослава Нилова на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.

Он отметил, что в последнее время все чаще происходят трагические инциденты с участием автомобилей каршеринга. По его мнению, на этом фоне «особенно неуместно смотрятся рекламные акции крупных российских операторов каршеринга, которые объявляют о снижении разрешенного возраста для аренды автомобиля до 18 лет и полном отсутствии требований к водительскому стажу».

— Необходимо срочно навести порядок в сфере аренды автомобилей <...> В частности, в качестве первоочередных мер в данном направлении предлагаю следующее: ограничение доступа к аренде автомобиля лиц в возрасте до 21 года, минимальный стаж вождения — 1,5 года, установление в автомобилях каршеринга ограничения максимальной скорости до 120 км/ч, установление в автомобилях каршеринга алкозамков, — считает депутат.

Нилов уверен, что эти меры позволят снизить аварийность и риск трагических исходов.

Елизавета Пуншева