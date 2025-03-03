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В июне в Казани впервые пройдет VK Fest

10:53, 03.03.2025
В июне в Казани впервые пройдет VK Fest
Фото: Максим Платонов

В июне в Казани впервые пройдет музыкально-развлекательный фестиваль VK Fest. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль состоится 29 июня в 16.00. Точное место проведения организаторы обещают раскрыть позднее.

Помимо Казани, в этом году VK Fest примут Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и «Сириус».

Напомним, недавно в Казани прошел X фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова, посвященный творчеству классиков, современников и даже студентов. В течение трех дней исполнялись произведения основателя консерватории и современных авторов, на сцене вновь постарались соединить кыл-кубыз и оркестр.

Галия Гарифуллина

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