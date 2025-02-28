В Бразилии родился первый полярный медвежонок от казанских медведей
В Сан-Паулу жители впервые увидели полярного медвежонка по имени Нур, который стал первым представителем своего вида, рожденным в Южной Америке. Об этом сообщил портал G1.
Медвежонок появился на свет от медведицы Авроры и медведя Перегрино, которые прибыли в Бразилию из Казанского зоопарка 10 лет назад в рамках программы по сохранению полярных медведей.
Нур весила около 400 граммов при рождении. В первые месяцы жизни за ней и ее матерью внимательно следила команда ветеринаров, включая специалистов из России, которые помогали в уходе за ними.
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