В Татарстане на ремонт восьми детских лагерей выделили 490 млн рублей
Среди объектов — лагерь в Анапе
Главное строительное управление Татарстана объявило тендер на проведение капитального ремонта восьми детских оздоровительных лагерей и молодежных центров. Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 489,9 млн рублей.
В рамках закупки предполагается выполнение строительно-монтажных работ, установка и монтаж оборудования, приобретение мебели и инвентаря, благоустройство территорий, в список вошли следующие объекты:
- Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского района для детского стационарного лагеря «Юниор» (97,2 млн рублей).
- Лагерь «Приазовец» в Анапе (168,8 млн рублей).
- Здание гостиницы «Маяк» (31,6 млн рублей).
- Детский оздоровительный лагерь «Алмалы» в Агрызском районе (48,9 млн рублей).
- Детский оздоровительный лагерь «Дубок» в Алексеевском районе (34,0 млн рублей).
- Детский оздоровительный лагерь «Горьковец» в Зеленодольском районе (ремонт универсальных спортивных площадок, 11,9 млн рублей).
- Здание детского оздоровительного лагеря «Пионер» в Зеленодольском районе (82,5 млн рублей).
- Здание Республиканского молодежного центра «Костер» в Высокогорском районе (14,8 млн рублей).
Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 7 марта. Итоги аукциона будут подведены 11 марта.
По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.
Напомним, что недавно в Татарстане выделили 150 млн рублей на капремонт десяти молодежных центров и клубов.
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