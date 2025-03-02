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В Татарстане на ремонт восьми детских лагерей выделили 490 млн рублей

17:18, 02.03.2025

Среди объектов — лагерь в Анапе

В Татарстане на ремонт восьми детских лагерей выделили 490 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Главное строительное управление Татарстана объявило тендер на проведение капитального ремонта восьми детских оздоровительных лагерей и молодежных центров. Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 489,9 млн рублей.

В рамках закупки предполагается выполнение строительно-монтажных работ, установка и монтаж оборудования, приобретение мебели и инвентаря, благоустройство территорий, в список вошли следующие объекты:

  • Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского района для детского стационарного лагеря «Юниор» (97,2 млн рублей).
  • Лагерь «Приазовец» в Анапе (168,8 млн рублей).
  • Здание гостиницы «Маяк» (31,6 млн рублей).
  • Детский оздоровительный лагерь «Алмалы» в Агрызском районе (48,9 млн рублей).
  • Детский оздоровительный лагерь «Дубок» в Алексеевском районе (34,0 млн рублей).
  • Детский оздоровительный лагерь «Горьковец» в Зеленодольском районе (ремонт универсальных спортивных площадок, 11,9 млн рублей).
  • Здание детского оздоровительного лагеря «Пионер» в Зеленодольском районе (82,5 млн рублей).
  • Здание Республиканского молодежного центра «Костер» в Высокогорском районе (14,8 млн рублей).

Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 7 марта. Итоги аукциона будут подведены 11 марта.

По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.

Напомним, что недавно в Татарстане выделили 150 млн рублей на капремонт десяти молодежных центров и клубов.

Матвей Гавриков

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