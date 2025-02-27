Пожилые люди и студенты стали главными жертвами мошенников в России

Фото: Максим Платонов

В России выделили две категории граждан, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. Это пожилые люди и студенты, сообщил Тимофей Воронин, замдиректора Центра компетенций НТИ в RT.

Пожилые люди часто доверчивы и могут не заметить уловки мошенников. Например, им могут предложить доначисление пенсионных баллов или вызвать сантехника, после чего они получают смс с кодом для восстановления пароля от «Госуслуг» и теряют деньги.

Студенты также подвержены мошенничеству. Из-за недостатка опыта в финансовых вопросах они могут легко попасться на уловки мошенников, особенно когда ищут легкие способы заработка.

Воронин советует соблюдать простые правила для защиты от мошенников. Если звонок кажется подозрительным, лучше сбросить его и перезвонить в банк или другую организацию самостоятельно. Настоящие сотрудники не будут запрашивать коды от «Госуслуг». Если мошенники продолжают настойчиво звонить, это также должно насторожить.

В последние годы деятельность мошенников становится одной из самых серьезных угроз для общества. По данным МВД, за 2024 год в Татарстане зарегистрировали более 32 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ), что на 20,8% больше, чем в предыдущем году.



Анастасия Фартыгина