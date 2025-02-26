Руководителем ОМВД России по Актанышскому району Татарстана стал Марат Мингазов

Фото: взято с телеграм-канала МВД по РТ

Новым начальником ОМВД России по Актанышскому району Татарстана назначили подполковника полиции Марата Мингазова. В рамках рабочей поездки его представил замминистра внутренних дел по республике Алексей Завгороднев, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Замминистра подчеркнул, что Марат Мингазов зарекомендовал себя как грамотный руководитель, обладающий высокой квалификацией и богатым оперативным опытом.

— Возглавив отдел, Марат Рафаэлевич в полной мере проявит свой профессионализм, успешно и эффективно будет выполнять поставленные задачи, — заверил Завгороднев.

Галия Гарифуллина