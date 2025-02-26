Руководителем ОМВД России по Актанышскому району Татарстана стал Марат Мингазов
Новым начальником ОМВД России по Актанышскому району Татарстана назначили подполковника полиции Марата Мингазова. В рамках рабочей поездки его представил замминистра внутренних дел по республике Алексей Завгороднев, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Замминистра подчеркнул, что Марат Мингазов зарекомендовал себя как грамотный руководитель, обладающий высокой квалификацией и богатым оперативным опытом.
— Возглавив отдел, Марат Рафаэлевич в полной мере проявит свой профессионализм, успешно и эффективно будет выполнять поставленные задачи, — заверил Завгороднев.
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