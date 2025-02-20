В Татарстане предложили вакцинировать скот от бруцеллеза из-за вспышек заболевания

Фото: Мария Зверева

В Татарстане предложили провести массовую вакцинацию крупного рогатого скота от бруцеллеза, чтобы остановить распространение заболевания, которое привело к уничтожению поголовья в шести хозяйствах за последние два года. Об этом сообщили в «РБК-Татарстан».

Депутат Госсовета республики Альберт Ягудин пояснил, что, несмотря на принятые меры, остановить распространение болезни не удалось. Он считает необходимым ввести меры государственной поддержки для хозяйств, пострадавших от бруцеллеза, вместо штрафов.

В прошлом году в России зафиксировали 254 случая инфицирования бруцеллезом среди крупного рогатого скота, четыре из них — в Татарстане.

Главное Управление ветеринарии Кабмина региона планирует закупить четыре вида вакцины для крупного рогатого скота на сумму 40 млн рублей.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил взять под контроль несанкционированный ввоз в республику скота из-за угрозы распространения бруцеллеза. В настоящее время 80% молочного скотоводства не имеет достаточной биозащиты от проникновения инфекционных заболеваний.



Анастасия Фартыгина