Казанцы тратят на транспорт в путешествиях от 10 до 30 тысяч рублей

Фото: Мария Зверева

Согласно результатам опроса Avito, проведенного среди жителей Казани, большинство из них совершают туристические поездки по России один-два раза в год (30%). При этом 11% респондентов путешествуют два-три раза в год, а всего 4% отправляются в поездки более трех раз. В среднем казанцы совершают одну туристическую поездку в год.

Наиболее популярным способом передвижения для казанцев является автомобиль — его выбирают 35% опрошенных. На втором месте по популярности находится авиаперелет (29%), а поезд занимает третью позицию (28%). Водный транспорт используется лишь 5% респондентов.

Также 25% казанцев узнают о турах и билетах на транспорт через рекламу на классифайдах, маркетплейсах и в соцсетях. При выборе транспорта ключевым критерием для 47% участников опроса является стоимость поездки, в то время как комфорт важен для 38%. Время в пути учитывают 13% респондентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается планирования маршрутов, 47% опрошенных начинают подготовку более чем за месяц до поездки, 40% — за несколько недель, а 5% решают все в последний момент. Спонтанные путешественники составляют 7% от общего числа.

По данным опроса, 40% казанцев готовы выделить на транспортные расходы от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Треть респондентов (32%) стараются уложиться в сумму до 10 тыс. рублей, тогда как 17% готовы потратить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Лишь 7% опрошенных закладывают на транспорт более 50 тыс. рублей.

Напомним, что жители Казани в среднем выделяют 14% своей зарплаты на онлайн-покупки, согласно результатам опроса Avito. Более четверти респондентов (27%) совершают интернет-шопинг несколько раз в месяц, а 20% делают это по мере необходимости.

Анастасия Фартыгина