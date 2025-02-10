Российская киберспортивная команда Team Spirit заняла 2-е место в турнире по Counter-Strike

Фото: Максим Платонов

Российская киберспортивная команда Team Spirit завершила выступление на международном турнире по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters 2025, проходящем в Катовице, с поражением в финале от французского коллектива Team Vitality.

В решающем матче Team Spirit не смогла одержать ни одной победы, завершив игру со счетом 0–3 (6:13, 5:13, 11:13).

В полуфинале команда из России одержала уверенную победу над украинским составом Natus Vincere (NaVi), что обеспечило ей место в финале. За второе место Team Spirit получила приз в размере $180 тыс., в то время как победители турнира Vitality заработали $400 тыс. Общий призовой фонд IEM 2025 составил $1,25 млн.

Состав Team Spirit в финале представляли Борис Воробьев (magixx), Леонид Вишняков (chopper), Данил Крышковец (donk), Дмитрий Соколов (shiro) и Мирослав Плахотя (zont1x).

Напомним, что Team Spirit — известная российская киберспортивная организация, имеющая команды по Dota 2, Counter-Strike 2 и другим дисциплинам. В 2021 году команда добилась значительного успеха, став победителем The International 10 по Dota 2 и получив более $18 миллионов призовых. В 2023 году Team Spirit вновь подтвердила свой статус, выиграв чемпионат во второй раз. В конце января 2025 года они также стали победителями турнира BLAST Bounty Spring 2025, заработав $288 тысяч призовых.

Анастасия Фартыгина