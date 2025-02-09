Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон может открыться в понедельник

Фото: Динар Фатыхов

Ледовая переправа по маршруту казанский поселок Аракчино — село Верхний Услон в Татарстане может заработать в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Перед открытием, в 9.00, на переправе пройдут учения по оказанию помощи при ДТП с провалом автотехники под лед. Планируется, что переправа будет открыта спустя час, после проведения всех необходимых проверок. Инспекторы ГИМС проверят документы и толщину льда, чтобы обеспечить безопасность движения.

Накануне ведомство сообщило, что в Мамадышском районе Татарстана возобновила свою работу ледовая переправа через реку Каму, которая соединяет село Соколка и поселок Новый Закамский.

Рената Валеева