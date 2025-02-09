«Рубин» с минимальным счетом проиграл «Нефтчи» на сборе в Турции

Первое поражение казанцев в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл узбекистанскому «Нефтчи» с минимальным счетом 0:1 в контрольном матче на сборе в Турции. Команда Рашида Рахимова потерпела первое поражение в 2025 году.

Единственный мяч в игре забил на 43-й минуте грузинский форвард «Нефтчи» Тома Табатадзе. Гол был организован после углового, когда при игре на выходе ошибся вратарь казанцев Евгений Ставер.

Матч стал заключительным для «Рубина» на втором тренировочном сборе в Турции. Ранее команда Рахимова победила македонскую «Стругу» (1:0), российское «Торпедо» (2:0), а также сыграла вничью с «Сурханом» (2:2) из Узбекистана.



Первый официальный матч весной «Рубин» проведет 1 марта в Грозном против «Ахмата» в рамках 21-го тура чемпионата Премьер-лиги (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин