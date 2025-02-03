КХЛ включила одну игру «Ак Барса» в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 включена одна игра «Ак Барса» — в Санкт-Петербурге против СКА.



В топ-5 игр недели попали поединки «Салават Юлаев» — «Металлург» (3 февраля), «Локомотив» — «Спартак» (4 февраля), «Трактор» — «Металлург» (5 февраля), а также Матч звезд КХЛ в Новосибирске (8–9 февраля).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы сыграют с питерским СКА 4 февраля во вторник, в 19.30 по московскому времени. Первая встреча команд состоялась в ноябре в Казани, где победили «барсы» в овертайме со счетом 3:2. «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 68 очками в 50 матчах. СКА идет шестым на Западе с 65 баллами в 51 игре чемпионата.

Ранее КХЛ не включила «татарстанское дерби» между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в число пяти топ-игр недели.

Зульфат Шафигуллин