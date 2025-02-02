Казанский стрелок Галявиев рассчитывал взрывом разрушить всю школу

Фото: Максим Платонов

Казанский стрелок Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за стрельбу в городской гимназии в мае 2021 года, при подготовке нападения рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит школу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.

— Из показаний осужденного, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания, — говорится в материалах.

В конце января сообщалось, что Галявиев признан судом «исключительно опасным» для общества. Согласно постановлению суда, иное наказание, кроме пожизненного заключения, не будет являться восстановлением справедливости.

Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате трагедии погибли семь детей и два учителя, еще 24 человека получили ранения. Галявиев был задержан на месте преступления.

Следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение ему было предъявлено по четырем статьям УК РФ, включая убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. По версии следствия, Галявиев совершил массовое убийство, подражая представителям «одной из деструктивных интернет-субкультур».

Реальное время / realnoevremya.ru

Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате трагедии погибли семь детей и два учителя, еще 24 человека получили ранения. Галявиев был задержан на месте преступления.

Следком возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение ему было предъявлено по четырем статьям УК РФ, включая убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. По версии следствия, Галявиев совершил массовое убийство, подражая представителям «одной из деструктивных интернет-субкультур».

Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева