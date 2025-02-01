Ушел из жизни дрессировщик, народный артист России Виталий Воробьев

Фото: Динар Фатыхов

На 80-м году жизни скончался народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев. Об этом сообщили в Большом Московском цирке.

— Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале учреждения.



Коллектив цирка выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Воробьева. О причинах смерти артиста не сообщается.

Галия Гарифуллина