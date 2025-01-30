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В Татарстане возбудили 72 уголовных дела по нарушениям правил охоты в 2024 году

15:56, 30.01.2025
В Татарстане возбудили 72 уголовных дела по нарушениям правил охоты в 2024 году
Фото: Арсений Фавстрицкий

В 2024 году в Татарстане возбудили 72 уголовных дела, касающихся нарушений в сфере охоты. Общая сумма предъявленных претензий к нарушителям составила 8,7 млн рублей, из которых уже возмещено 92%. Об этом на итоговой коллегии сообщил председатель Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков.

Кроме того, в республике было выявлено 1 013 административных нарушений, что привело к наложению штрафов на общую сумму 2,2 млн рублей. Из этой суммы взыскано 97%.

    Наибольшее количество случаев связано:

    • с нарушением режима охраны особо охраняемых природных территорий (701 случай);
    • с несоблюдением правил охоты (276 случаев);
    • нарушением среды обитания животных (36 случаев).

    В результате проведенных мероприятий 46 человек были лишены права на охоту, а также изъято имущество, использовавшееся при нарушениях: один автомобиль, две моторные лодки и пять охотничьих ружей.

    Напомним, что экономическая оценка охотничьих ресурсов Татарстана достигает 2,9 млрд рублей. Прирост за пять лет составил 81%.

    Анастасия Фартыгина

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