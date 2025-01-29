Баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ прервал 27-матчевую серию поражений

Фото: Максим Платонов

Баскетбольный клуб «Астана» заполучил свою первую победу в сезоне 2024/25 Единой лиги ВТБ, прервав серию из 27 поражений. В домашнем матче команда одержала верх над «Самарой» с итоговым счетом 75:67.

Игра прошла в Астане. Первый период завершился в пользу гостей, которые ушли на перерыв с перевесом в восемь очков (16:24). Однако во втором периоде «Астана» значительно улучшила свою игру, сократив отставание и выйдя вперед благодаря отличной игре Григория Мотовилова, ставшего самым результативным игроком встречи с 23 очками. В третьем и четвертом периодах хозяева продолжили доминировать, завершив матч с комфортным преимуществом.

У «Самары» лучшим бомбардиром стал Глеб Голдырев, который набрал 19 очков.

Напомним, что казанский УНИКС одержал победу в 13-м матче подряд.



Анастасия Фартыгина