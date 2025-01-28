Минюст предложил не арестовывать беременных и отцов-одиночек

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Миниюст разработал проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, предлагающий ограничить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении беременных и отцов-одиночек, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предложенным изменениям, арест также не будет применяться к матерям малолетних детей и мужчинам, являющимся единственными усыновителями, опекунами или попечителями ребенка-инвалида, если их обвиняют в нетяжких преступлениях. Заключение под стражу таких фигурантов будет возможно только в случае обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В настоящее время подобные ограничения действуют только в отношении несовершеннолетних. Однако поправки предусматривают исключения. Беременных и матерей малолетних детей, подозреваемых в преступлениях средней тяжести, смогут отправлять в СИЗО при отсутствии у них места жительства или пребывания в России, при нарушении ранее избранной меры пресечения, при неустановленной личности или в случае, если они скрываются от следствия и суда.

Законопроект уже получил одобрение в Минздраве, Генеральной прокуратуре, Таможенной службе, ФСИН и Федеральной палате адвокатов. Поправки поддержала также уполномоченный по правам человека в РФ. Однако Следственный комитет и МВД дали отрицательный отзыв на предложенные изменения.

Рената Валеева