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В 2024 году больше всего вакансий прибавилось в СМИ, маркетинге и продюсировании

10:22, 28.01.2025
В 2024 году больше всего вакансий прибавилось в СМИ, маркетинге и продюсировании
Фото: Мария Зверева

В 2024 году наибольшее число вакансий работодатели разместили в сфере розничной торговли — опубликовано 52,1 тыс. таких предложений. Это на 10% превышает уровень 2023 года, сообщила «РБК Татарстан» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

На втором месте по количеству опубликованных вакансий информационные технологии, системная интеграция, интернет — 31,9 тыс. предложений, что меньше показателей прошлого года на 3%. В топе также автомобильный бизнес — 22,8 тыс. вакансий, количество выросло на 37%.

Из статистики также следует, что наибольший прирост вакансий фиксируется в СМИ, маркетинге, рекламе, BTL, PR, дизайне и продюсировании. Количество предложений увеличилось на 113% и составило 5,4 тыс.

По данным SuperJob, по количеству вакансий также лидирует ретейл — рост составил 8%. Второе место заняла отрасль промышленности и производство, количество предложений увеличилось на 3%. Сфера строительства, проектирования и недвижимости заняла третью позицию, число вакансий выросло на 5%.

Напомним, Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по перспективам трудоустройства на начало первого квартала 2025 года, уступив лишь Амурской области. Эксперты выделили республику как одну из самых привлекательных для соискателей.

Елизавета Пуншева

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