На имущество Моргенштерна* наложили арест

Фото: Максим Платонов

Следком наложил арест на имущество российского музыканта Моргенштерна*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе.

Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

По данным следствия, не позднее 21 марта 2024 года Моргенштерн*, будучи включенным в реестр иностранных агентов, осуществлял распространение материалов в одном из мессенджеров и видеохостинге, не сопроводив их соответствующей маркировкой.

Следователями столичного СК музыканту заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в федеральный розыск.