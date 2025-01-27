Футболист «Гавра» Кузяев: «Если есть свободные мусульманки — познакомлюсь»

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев высказался о своих предпочтениях при выборе будущей жены. По словам футболиста, для него внешность — второстепенна.

— Религия прежде всего, характер, внешность — это второстепенно. Ребятам в команде говорю: давайте, я вот холостяк, если есть какие-то свободные мусульманки — познакомлюсь, — сказал футболист для сериала «Западная трибуна».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кузяев выступает за французский «Гавр» с июля 2023 года. На сегодняшний день полузащитник восстанавливается от травмы голеностопа, полученной 5 января.



Далер Кузяев является уроженцем Набережных Челнов. В составе питерского «Зенита» футболист стал пятикратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2013 году полузащитник играл за «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Зульфат Шафигуллин