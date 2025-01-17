Уголовное дело о мошенничестве возбудили по заявлению губернатора Самарской области о ФК «Крылья Советов»

Фото: Динар Фатыхов

По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанное с деятельностью футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подробности дела на данный момент не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, что в декабре 2024 года Вячеслав Федорищев инициировал аудит финансово-хозяйственной деятельности футбольного клуба «Крылья Советов» и подготовил обращение в правоохранительные органы. Поводом послужила информация, полученная от одного из сотрудников клуба, о задолженности в 36 млн рублей перед коррупционными структурами, связанными с судейством.

Губернатор затребовал расследование по нескольким статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств, мошенничество и растрату. Федорищев отметил, что при анализе документов были обнаружены признаки возможного обогащения предпринимательских структур за счет бюджетных средств, выделяемых «Крыльям Советов». Заявление губернатора содержит восемь эпизодов, детали которых пока не подлежат разглашению.

Также губернатор выразил озабоченность по поводу того, что задолженность клуба перед структурой «Ростеха» длительное время поддерживалась за счет средств областного бюджета.

Рената Валеева