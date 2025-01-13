Аренда квартир в России подорожала более чем на 30% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Арендные ставки на квартиры всех типов в России выросли в среднем на 31,4% в 2024 году, и активный рост продолжится в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По словам Луценко, рост цен на аренду в 2024 году был значительно выше, чем в 2023 году. Так, если в 2023 году однокомнатные квартиры подорожали на 22,2%, двухкомнатные на 19,9%, а трехкомнатные на 15,6%, то в 2024 году рост составил 31,4%, 25,8% и 27,6% соответственно. Основными причинами такого роста стали инфляция, рост цен на все товары и рост зарплат, что позволило арендаторам принять новые условия.

Среди факторов, способствовавших увеличению арендных ставок, Луценко также отметил отмену льготной ипотеки на первичном рынке, что вынудило потенциальных покупателей отложить приобретение жилья и продолжить арендовать. Кроме того, высокая ключевая ставка и, как следствие, заградительные проценты по ипотечным кредитам также повлияли на увеличение спроса на аренду. В результате, часть владельцев квартир на вторичном рынке сняли свои объекты с продажи и перенаправили их на сдачу в аренду.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно данным аналитиков портала, наиболее динамичный рост ставок наблюдался в промышленных городах, где ранее аренда была относительно недорогой. В среднем, однокомнатная квартира в России сейчас сдается за 27 259 рублей в месяц.

Наибольший рост цен на аренду однокомнатных квартир за 2024 год наблюдался в:

Череповце (+71,8%)

Курске (+69,5%)

Орле (+65,5%)

Чите (+63,6%)

Ижевске (+55,1%)

Меньше всего подорожали однокомнатные квартиры в:

Якутске (+2%)

Мурманске (+5,5%)

Махачкале (+6,3%)

Новосибирске (+8,1%)

Грозном (+8,6%)

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 24,6%, до 58 510 рублей в месяц, в Подмосковье на 23,5%, до 36 518 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге на 24,3%, до 39 445 рублей в месяц.

В целом по России двухкомнатные квартиры подорожали на 25,8%, до 33 476 рублей в месяц, а трехкомнатные на 27,6%, до 42 258 рублей в месяц.

Рената Валеева