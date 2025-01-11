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МЧС объявило об отбое опасности атаки беспилотниками в Татарстане

21:04, 11.01.2025
МЧС объявило об отбое опасности атаки беспилотниками в Татарстане
Фото: скриншот приложения МЧС

В МЧС сообщили, что в Татарстане объявлен отбой атаки беспилотными воздушными судами. Сообщение появилось в приложении ведомства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости обращения за помощью жители могут позвонить по телефону экстренных служб 112.

Напомним, в 17.20 ведомство объявило о возможной угрозе атаки БПЛА, и только в 19.20 сообщили об отбое атаки. В 19.57 о ней объявили во второй раз.

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