МЧС объявило об отбое опасности атаки беспилотниками в Татарстане
В МЧС сообщили, что в Татарстане объявлен отбой атаки беспилотными воздушными судами. Сообщение появилось в приложении ведомства.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости обращения за помощью жители могут позвонить по телефону экстренных служб 112.
Напомним, в 17.20 ведомство объявило о возможной угрозе атаки БПЛА, и только в 19.20 сообщили об отбое атаки. В 19.57 о ней объявили во второй раз.
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