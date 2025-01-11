МЧС снова сообщило об угрозе атаки БПЛА на территории Татарстана

Фото: предоставлено МЧС России

МЧС снова объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. Сообщение об этом появилось в официальном приложении ведомства.

— Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Также МЧС призвало граждан быть внимательными и не забывать о номерах экстренных служб, чтобы в случае необходимости быстро обратиться за помощью.

Напомним, в 17.20 ведомство объявило о возможной угрозе атаки БПЛА, и только в 19.20 сообщили об отбое атаки.



Анастасия Фартыгина