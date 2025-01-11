МЧС России получило новый вертолет Ми-8МТВ-1 от казанского завода

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод передал спасателям МЧС России новый вертолет Ми-8МТВ-1, который будет базироваться в Жуковском авиационно-спасательном центре. Как сообщил глава МЧС России Александр Куренков, этот вертолет стал 72-м в авиапарке ведомства. В ближайшее время ожидается поступление еще шести воздушных судов.

Новый Ми-8МТВ-1 оснащен современным оборудованием, включая средства пожаротушения, что значительно улучшает его эксплуатационные характеристики. В дополнение к вертолету в МЧС был передан медицинский модуль на два койко-места и водосливное устройство ВСУ-5А, что делает устройство более универсальным в ходе спасательных операций.

Куренков подчеркнул важность этого пополнения в контексте повышения готовности МЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, добавив, что новые технологии и оборудование помогут лучше справляться с задачами по спасению людей и ликвидации последствий бедствий.

Напомним, что на Казанском авиазаводе 8 января состоялся первый полет обновленного самолета Ту-214.



Анастасия Фартыгина