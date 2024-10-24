Объем ипотечного кредитования в Татарстане вырос до 13,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам прошлого месяца Татарстан стал единственным субъектом среди регионов-лидеров по объему ипотечного кредитования, где была зафиксирована положительная динамика. Объем вырос на 15%, количество выдач — на 2%. Об этом сообщает «РБК Татарстан».



В сентябре объем ипотечного кредитования в Татарстане увеличился до 13,3 млрд рублей, а число выданных займов выросло до 2,9 тыс. Средний чек составил 4,6 млн руб., увеличившись на 12% по сравнению с августом.



Республика заняла четвертое место по объему ипотечного кредитования после Москвы (5,8 тыс. кредитов на 43,1 млрд), Московской области (4,2 тыс. кредитов на 24,7 млрд) и Санкт-Петербурга (3,4 тыс. займов на 19,8 млрд).

По сравнению с прошлым годом в сентябре 2024 года количество и объем ипотечных выдач снизились на 66%. Всего банки выдали 79,2 тыс. ипотечных кредитов на 343,76 млрд рублей.

Замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев рассказал, что план на этот год составляет 3,15 млн кв. м, ожидается, что он будет перевыполнен. Выдано уже 518 разрешений на строительство 4,8 млн кв. м жилья. На данный момент строится 2,7—2,8 млн кв. м многоквартирных домов.

Дарья Пузикова