Минпромторг предложил отменить упрощенный техрегламент для российского автопрома

Фото: Динар Фатыхов

В России могут вернуть большую часть требований технического регламента для автомобилей, произведенных на территории страны. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном Минпромторгом.

Как отметили в ведомстве, с начала следующего года обязательными станут требования к наличию антиблокировочной системы, системы курсовой устойчивости и систем пассивной безопасности. С 1 января 2025 года планируется практически полностью вернуться к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011.

По мнению представителей министерства, отечественные производители смогли наладить собственное производство наиболее важных компонентов и найти «санкционно стойкие» цепочки поставок комплектующих. Это стало возможным благодаря мерам поддержки, принятым в ответ на санкции.

С учетом продолжающегося санкционного давления ряд послаблений сохранится до 30 июня 2025 года. В частности, исключения продолжат действовать для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и вызова экстренных оперативных служб.

Олег Исаков