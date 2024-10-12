Минобрнауки предложило разрешить принимать в магистратуру через «Госуслуги»

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки России предложило внести изменения в порядок приема абитуриентов на программы магистратуры.

Согласно проекту, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, прием заявлений на обучение будет осуществляться в том числе через портал «Госуслуги».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что нововведения связаны с тем, что с 2025–2026 учебного года поступление в магистратуру будет проходить с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Однако у абитуриентов по-прежнему остается возможность подать документы лично в вузе, через сайт университета или по почте.

Олег Исаков