Экс-хоккеист «Ак Барса» Лукоянов подрался в матче с «Челметом» в ВХЛ

Лукоянов получил рассечение левой брови.

Фото: Максим Платонов

Нападающий «Юнисона» Артем Лукоянов подрался в матче с «Челметом» в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Инцидент случился за несколько минут до конца первого периода. Драка на льду началась после того, как защитник «Челмета» Сергей Косовец оттолкнул нападающего от «пятачка» своей команды.

В результате драки Лукоянов получил рассечение левой брови. Хоккеист своевременно получил медицинскую помощь от врача команды.

Артем Лукоянов перешел в «Юнисон» осенью этого года. Ранее 13 сезонов подряд нападающий выступал за казанский «Ак Барс». По окончании контракта в Казани не стали продлевать соглашение с хоккеистом.

Сообщалось, что у Лукоянова возникли проблемы с долгами. Экс-форвард «Ак Барса» даже подал на банкротство из-за долговых обязательств.

Зульфат Шафигуллин