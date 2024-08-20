Редакция канала-иноагента BRIEF* заявила о роспуске
Телеграм-канал BRIEF* объявил о роспуске редакции. Об этом говорится в заявлении канала.
С 16 августа их проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.
— Они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF* и BRIEF Важное*. Объединенная редакция самораспускается, — сказано в их сообщении.
Напомним, 16 августа Минюст России признал их телеграм-канал иноагентом. Вместе с ним в список попали еще несколько каналов.
Справка
* Признаны Минюстом иноагентами на территории РФ.
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