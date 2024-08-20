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Редакция канала-иноагента BRIEF* заявила о роспуске

13:54, 20.08.2024

Телеграм-канал BRIEF* объявил о роспуске редакции. Об этом говорится в заявлении канала.

С 16 августа их проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.

— Они не имеют отношения к нашему проекту, каналам BRIEF* и BRIEF Важное*. Объединенная редакция самораспускается, — сказано в их сообщении.

Напомним, 16 августа Минюст России признал их телеграм-канал иноагентом. Вместе с ним в список попали еще несколько каналов.

Олег Исаков
Справка

* Признаны Минюстом иноагентами на территории РФ.

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