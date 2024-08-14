Компания Miro сообщила об уходе с рынка России и Беларуси

Отечественная компания Miro объявила о прекращении предоставления услуг в России и Беларуси для владельцев платных аккаунтов. Доступ к ним будет ограничен с 12 сентября. Руководство компании объяснило это решение санкциями США, которые были введены против двух государств.

В письме компания уведомила пользователей, что полный доступ сохранится до 11 сентября 2024 года. После этой даты в течение месяца можно будет открывать и скачивать свои доски, но не редактировать их и создавать новые.

Miro — российская IT-компания, основанная в Перми в 2011 году. Основным профилем компании является сфера коворкинга преподавателей и офисных сотрудников.

В 2022 году пермское юридическое лицо ООО «Мультивитамин» начало процесс ликвидации и позже открыло офис в Ереване, после чего начало постепенный процесс ухода с российского рынка.